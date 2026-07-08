البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون يحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية

دبلن-سانا



أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتصبح إيرلندا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الحكومة الائتلافية قولها: “إن صياغة هذا التشريع استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي”.



وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمواقف الإيرلندية المنددة بحرب الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث كانت دبلن قد اعترفت رسمياً بدولة فلسطين عام 2024، كما منعت الشهر الماضي وزيري أمن واقتصاد الاحتلال، المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها على خلفية ممارساتهما العدوانية ضد ناشطي “أسطول الصمود العالمي”.



يُذكر أن إسبانيا كانت قد بدأت بدورها تطبيق حزمة من القيود على واردات مستوطنات الكيان الإسرائيلي اعتباراً من تشرين الأول الماضي