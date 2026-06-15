مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا



قتل ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح في اعتداءات إسرائيلية اليوم الإثنين، طالت مناطق في قطاع غزة المحاصر.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في القطاع قولها: إن “ممرضاً وطفلة قتلا، وأصيب عدد آخر بجروح بعضها خطيرة، جراء قصف مسيرة إسرائيلية استهدف منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة”.



كما استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أوقع قتيلاً واحداً، وعدداً من الجرحى.



وفي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل، واقتلعت أشجاراً مثمرة في بلدة يطا جنوب الخليل.



وبحسب مصادر طبية فلسطينية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023،‏ وحتى الآن إلى 73.003 قتلى، و173.252 جريحاً.



كما ارتفع إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ11 من تشرين الأول الماضي إلى 992، وإجمالي الإصابات إلى 3,144، بينما جرى انتشال 784 جثماناً.