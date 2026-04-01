الطيران المدني الكويتي: اعتداء بمسيرات يستهدف خزانات وقود في مطار الكويت

الكويت-سانا

تعرض مطار الكويت الدولي، اليوم الأربعاء، لاعتداءات من إيران وفصائل تدعمها بطائرات مسيرة، استهدفت البنية التحتية للمطار وأدت إلى نشوب حريق في أحد المواقع الحيوية.

ونقلت وكالة كونا الكويتية، عبر منصة إكس، عن المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني عبد الله الراجحي قوله: “إن الاعتداء استهدف خزانات وقود تتبع للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) داخل حرم مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في الموقع”.

وأشار الراجحي إلى أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت على الفور التعامل مع الحادث والسيطرة على النيران، موضحاً أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتتعرض دول الخليج العربي وبلدان عربية أخرى في المنطقة لاعتداءات متواصلة من إيران بالمسيّرات والصواريخ الباليستية في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 من شباط الماضي.