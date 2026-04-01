الطيران المدني الكويتي: اعتداء بمسيرات يستهدف خزانات وقود في مطار الكويت

Smoke rises from the area of the Kuwait International Airport after a reported drone strike hit a fuel depot on March 25, 2026. Gulf countries called for Iran to immediately halt its strikes on their territory and provide full reparations, in a rare urgent debate at the UN Human Rights Council on March 25. On February 28, Israel and the United States launched strikes on Iran killing its supreme leader and triggering a war that spread across the Middle East and unleashed chaos across global markets and sent oil prices soaring. (Photo by AFP) / Kuwait OUT / ==Attention editors: AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusalem, and several neighboring countries. Since the start of the conflict, journalists have been working under increasingly restrictive conditions. Authorities in several countries have limited reporters' movements, photo and live video coverage from sensitive locations. Some governments and armed groups have banned images of missile or drone strikes and other security-related sites. /

الكويت-سانا

تعرض مطار الكويت الدولي، اليوم الأربعاء، لاعتداءات من إيران وفصائل تدعمها بطائرات مسيرة، استهدفت البنية التحتية للمطار وأدت إلى نشوب حريق في أحد المواقع الحيوية.

ونقلت وكالة كونا الكويتية، عبر منصة إكس، عن المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني عبد الله الراجحي قوله: “إن الاعتداء استهدف خزانات وقود تتبع للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) داخل حرم مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في الموقع”.

وأشار الراجحي إلى أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت على الفور التعامل مع الحادث والسيطرة على النيران، موضحاً أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتتعرض دول الخليج العربي وبلدان عربية أخرى في المنطقة لاعتداءات متواصلة من إيران بالمسيّرات والصواريخ الباليستية في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 من شباط الماضي.

