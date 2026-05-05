مقتل شخصين وإصابة ثلاثة جراء إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

واشنطن-سانا

قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون جراء إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء في مركز تجاري بمدينة كارولتون التابعة لولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس شرطة المدينة روبرتو أريدوندو قوله: “إن الحادثة وقعت في مجمع “كيه تاون بلازا” التجاري شمال دالاس، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة”، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن الهجوم ناتج عن خلافات مرتبطة ببيئة العمل.

بدورها، أشارت السلطات المحلية إلى أنها ألقت القبض على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 69 عاماً، بعد مطاردة قصيرة عقب فراره من موقع الجريمة، مؤكدة تواجد عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكان الحادث للوقوف على ملابساته.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة تودي بحياة آلاف الأمريكيين سنوياً، في ظل القوانين التي تتيح حرية حمل السلاح.