مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف إيران لناقلتي “وديان” السعودية و”الركيات” القطرية

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات اليوم الثلاثاء، استهداف إيران لناقلتي “وديان” السعودية و”الركيات” القطرية خلال عبورهما مضيق هرمز، مؤكداً أنه يمثل تصعيداً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ودعا البديوي في بيان نشره على موقع المجلس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، بما يصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويمنع تكرار مثل هذه الأعمال العدائية التي تهدد استقرار المنطقة.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ودعمها لكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية، وصون مصالحهما الوطنية.

وأدانت كل من السعودية والإمارات ومصر والأردن، الاعتداءات الإيرانية على الناقلات في مضيق هرمز، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية.