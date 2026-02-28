مباحثات قطرية أوروبية تتناول التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم السبت خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أكد خلال الاتصال، أن استهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية يعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة.

وأوضح أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي وحل كل الخلافات بالوسائل السلمية، داعياً إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة.

من جانبها، أدانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الهجوم الإيراني الصاروخي على الأراضي القطرية، باعتباره يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجاء هذا الاتصال عقب اعتداء إيران بالصواريخ على قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها، في خطوة اعتبرتها الدول المستهدفة انتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرار المنطقة.