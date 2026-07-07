قطر تطلق تحالفاً عالمياً لتعزيز أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي

جنيف-سانا

أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، إطلاق التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير أطر حوكمة مسؤولة لهذه التقنيات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الإعلان جاء خلال كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد بن علي المناعي، في جلسة رفيعة المستوى عقدت ضمن أعمال الدورة الأولى للحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف، تحت عنوان: “تسخير فوائد الذكاء الاصطناعي للجميع من خلال نهج شامل وقابل للتشغيل البيني”.

وأوضح المناعي، أن حوكمة الذكاء الاصطناعي تمثل مسؤولية مشتركة، مؤكداً التزام بلاده بالمساهمة في بناء توافق عالمي يضمن أن تكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي آمنة وموثوقة ومسؤولة، وأن تعود فوائدها على جميع الدول والمجتمعات.

واستعرض الوزير القطري ثلاث أولويات لتعزيز الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تشمل سد الفجوات في القدرات الحاسوبية والبيانات والكفاءات، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين أطر الحوكمة المختلفة، وترسيخ حقوق الإنسان والرقابة البشرية بوصفهما أساساً للثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن الأمم المتحدة أطلقت في جنيف، أمس الإثنين، أوّل حوار عالمي من نوعه حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجمع بين ‏الحكومات وشركات التكنولوجيا، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمع التقني‎.‎