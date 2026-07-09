ميرتس يعلن موافقة الولايات المتحدة على بيع ألمانيا صواريخ “توماهوك” بعيدة المدى

برلين-سانا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الولايات المتحدة وافقت على بيع ألمانيا صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز “توماهوك”، وذلك بعد جدل سابق حول خطط نشرها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ميرتس قوله، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في أنقرة: إن ألمانيا اتفقت مع الحكومة الأمريكية على شراء الصواريخ ونشرها على أراضيها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسد “ثغرة استراتيجية مهمة” في دفاعات بلاده.

وأضاف: إن ألمانيا ستعمل بالتوازي على تطوير منظوماتها الأوروبية ونشرها داخل القارة، دون تحديد موعد لتسليم الصواريخ.

وكان مصدر حكومي ألماني أعلن الثلاثاء الماضي أن وزيري دفاع البلدين وقّعا خطاب نوايا بشأن الصفقة، عقب مفاوضات بين ميرتس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمنيين من الجانبين.

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة تعهدت في الخطاب بمنح الموافقة الرسمية على بيع الصواريخ ومنظومات الإطلاق البرية “تايفون” بحلول آب المقبل، دون الكشف عن عدد الصواريخ التي تعتزم ألمانيا شراءها.

يُشار إلى أن صواريخ “توماهوك” تُطلق بشكل رئيسي من الغواصات والسفن الحربية، ويصل مداها إلى أكثر من 1600 كيلو متر.