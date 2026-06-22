قطر وباكستان تعلنان إحراز تقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن في سويسرا

برن-سانا‏

أكدت قطر وباكستان، في بيان مشترك، تحقيق نتائج إيجابية وبناءة تمهد للوصول إلى اتفاق نهائي في اختتام أعمال الجولة ‏الأولى من المحادثات رفيعة المستوى في منتجع “بورغنشتوك” بمدينة لوسيرن السويسرية، والتي عُقدت بالتعاون مع ‏الولايات المتحدة وإيران‎ .‎

‎ ‎

ونقلت وزارة الخارجية القطرية عن البيان قوله: “إن المحادثات، التي عقدت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً في إسلام ‏أباد بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة وبوساطة قطرية باكستانية، أحرزت تقدماً ملموساً أسفر عن تشكيل ‏شراكات فنية شاملة، إضافة إلى إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لتولي الإشراف السياسي على جهود الوساطة ومتابعة ‏التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم”.

‎ ‎

وأوضح البيان أن اللجنة التوجيهية حددت خارطة طريق تركز على التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، بما يمهد ‏لإطلاق جولة جديدة من المحادثات الفنية، مشيراً إلى أنه تم إنشاء قناة اتصال مباشرة لتفادي أي سوء فهم وضمان العبور ‏الآمن للسفن عبر مضيق هرمز‎.‎

‎ ‎

وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة، بتيسير من الوسطاء، لضمان الالتزام بوقف العمليات ‏العسكرية في لبنان، وفقاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم، على أن تتواصل المحادثات الفنية طيلة الأسبوع الجاري في منتجع ‌‏”بورغنشتوك” لمناقشة المسائل العالقة، وملفات تعنى بالملف النووي الإيراني والعقوبات‌‎.‎

‎ ‎

وفي ختام البيان، أعربت الدوحة وإسلام أباد عن تقديرهما للرغبة البناءة التي أبدتها الولايات المتحدة وإيران، مؤكدتين ‏التزامهما بمواصلة جهود الوساطة والمساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة للنزاع، كما أشادتا بالدعم المستمر ‏الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة لإنجاح هذه الجهود‎.‎

‎ ‎

وبدأت في مدينة جنيف بسويسرا أمس الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بين ‏الولايات المتحدة وإيران، ‏في إطار مسار ‏دبلوماسي، يهدف إلى معالجة عدد ‏من الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة ‏بتطورات الحرب الأمريكية ‏الإسرائيلية -الإيرانية ‏في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها ‏البرنامج ‏النووي الإيراني، وضمان أمن الملاحة في ‏مضيق ‏هرمز.‏

‎ ‎

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ 18 من الشهر الجاري مذكرة ‏تفاهم ‏بوساطة ‏باكستانية، تتضمن معالجة عدد من ‏القضايا العالقة، وفي ‏مقدمتها ‏تثبيت وقف العمليات ‏العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق ‏هرمز، ‏ضمن مسار يهدف ‏إلى إنهاء الحرب ‏التي اندلعت في الثامن ‏والعشرين من ‏شباط الماضي في منطقة الشرق‎ ‎الأوسط.