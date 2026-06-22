قطر وباكستان تعلنان إحراز تقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن في سويسرا

برن-سانا
أكدت قطر وباكستان، في بيان مشترك، تحقيق نتائج إيجابية وبناءة تمهد للوصول إلى اتفاق نهائي في اختتام أعمال الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى في منتجع “بورغنشتوك” بمدينة لوسيرن السويسرية، والتي عُقدت بالتعاون مع الولايات المتحدة وإيران .
ونقلت وزارة الخارجية القطرية عن البيان قوله: “إن المحادثات، التي عقدت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً في إسلام أباد بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة وبوساطة قطرية باكستانية، أحرزت تقدماً ملموساً أسفر عن تشكيل شراكات فنية شاملة، إضافة إلى إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لتولي الإشراف السياسي على جهود الوساطة ومتابعة التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم”.
وأوضح البيان أن اللجنة التوجيهية حددت خارطة طريق تركز على التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، بما يمهد لإطلاق جولة جديدة من المحادثات الفنية، مشيراً إلى أنه تم إنشاء قناة اتصال مباشرة لتفادي أي سوء فهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.
وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة، بتيسير من الوسطاء، لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في لبنان، وفقاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم، على أن تتواصل المحادثات الفنية طيلة الأسبوع الجاري في منتجع ”بورغنشتوك” لمناقشة المسائل العالقة، وملفات تعنى بالملف النووي الإيراني والعقوبات.
وفي ختام البيان، أعربت الدوحة وإسلام أباد عن تقديرهما للرغبة البناءة التي أبدتها الولايات المتحدة وإيران، مؤكدتين التزامهما بمواصلة جهود الوساطة والمساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة للنزاع، كما أشادتا بالدعم المستمر الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة لإنجاح هذه الجهود.
وبدأت في مدينة جنيف بسويسرا أمس الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار مسار دبلوماسي، يهدف إلى معالجة عدد من الملفات الإقليمية والدولية المرتبطة بتطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
يذكر أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ 18 من الشهر الجاري مذكرة تفاهم بوساطة باكستانية، تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، ضمن مسار يهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من شباط الماضي في منطقة الشرق الأوسط.