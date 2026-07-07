إصابة فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في القدس المحتلة وحملة ‏اعتقالات في الضفة الغربية



‏القدس المحتلة-سانا‏

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أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس ‏المحتلة، فيما اعتقلت القوات العديد من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات ‏طالت مدن وبلدات الضفة الغربية.‏

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص ‏الحي صوب شاب فلسطيني أثناء تواجده في محيط جدار الفصل العنصري، ‏ما أدى إلى إصابته برصاصتين في القدمين.‏

كما أُصيب عدد من الفلسطينيين، برضوض وكدمات جراء اعتداء ‏مستوطنين عليهم في منطقة حوارة شرق بلدة يطا، جنوب الخليل، فيما ‏اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسناً خلال الهجوم.‏

تواصل حملات الاعتقال

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ‏واسعة في بلدة مادما جنوب نابلس طالت 14 فلسطينياً بعد مداهمة منازلهم، ‏ونفذت تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين، وسط انتشار واسع لجنودها ‏في البلدة.‏

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين بينهم فتاة خلال اقتحامها مدينة ‏جنين وسكنات النازحين في الجامعة العربية الأمريكية.‏

وفي سلفيت، اعتقلت القوات فلسطينيين اثنين عقب مداهمة منزليهما ‏وتفتيشهما، فيما داهمت خلال الاقتحام عدداً من منازل المواطنين وفتشتها، ‏وتضررت مركبة بعد اصطدام جيب عسكري إسرائيلي بها، قبل أن تنسحب ‏قوات الاحتلال من المدينة.‏

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية على المدن والبلدات الفلسطينية، اقتحمت ‏القوات بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، كما ‏تمركزت في منطقة “الدينامومتر” داخل البلدة، قبل أن تقتحم عدداً من ‏المنازل وتفتشها، كما اقتحمت فجراً، عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، ‏إلى جانب بلدة بيتونيا غرب رام الله.‏

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وأطلق الاحتلال قنابل صوتية في حي الطيرة، فيما داهمت قوة عسكرية حي ‏أم الشرايط في مدينة البيرة وبلدة بيتونيا.‏

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وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبا، ‏غرب رام الله، ووفقاً لـ “وفا” فإن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، ‏اقتحمت منطقة العطاري في القرية، وهدمت منزلين كما أطلقت قنابل ‏الصوت خلال تنفيذ عملية الهدم.‏

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وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وثقت 11074 اعتداء نفذتها قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه بحق الفلسطينيين خلال ‏النصف الأول من ‏العام الجاري، في مؤشر على تصاعد كبير في حجم الاعتداءات وأشكالها ‏وطبيعتها، بالتزامن مع حرب ‏الإبادة التي يواصلها الاحتلال على قطاع ‏غزة.‏