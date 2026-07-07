إصابة فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في القدس المحتلة وحملة ‏اعتقالات في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة، فيما اعتقلت القوات العديد من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات طالت مدن وبلدات الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب فلسطيني أثناء تواجده في محيط جدار الفصل العنصري، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في القدمين.
كما أُصيب عدد من الفلسطينيين، برضوض وكدمات جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة حوارة شرق بلدة يطا، جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسناً خلال الهجوم.
تواصل حملات الاعتقال
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة مادما جنوب نابلس طالت 14 فلسطينياً بعد مداهمة منازلهم، ونفذت تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين، وسط انتشار واسع لجنودها في البلدة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين بينهم فتاة خلال اقتحامها مدينة جنين وسكنات النازحين في الجامعة العربية الأمريكية.
وفي سلفيت، اعتقلت القوات فلسطينيين اثنين عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، فيما داهمت خلال الاقتحام عدداً من منازل المواطنين وفتشتها، وتضررت مركبة بعد اصطدام جيب عسكري إسرائيلي بها، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المدينة.
وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية على المدن والبلدات الفلسطينية، اقتحمت القوات بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، كما تمركزت في منطقة “الدينامومتر” داخل البلدة، قبل أن تقتحم عدداً من المنازل وتفتشها، كما اقتحمت فجراً، عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، إلى جانب بلدة بيتونيا غرب رام الله.
وأطلق الاحتلال قنابل صوتية في حي الطيرة، فيما داهمت قوة عسكرية حي أم الشرايط في مدينة البيرة وبلدة بيتونيا.
وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبا، غرب رام الله، ووفقاً لـ “وفا” فإن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت منطقة العطاري في القرية، وهدمت منزلين كما أطلقت قنابل الصوت خلال تنفيذ عملية الهدم.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وثقت 11074 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه بحق الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر على تصاعد كبير في حجم الاعتداءات وأشكالها وطبيعتها، بالتزامن مع حرب الإبادة التي يواصلها الاحتلال على قطاع غزة.