البحرين تدين الهجمات الإيرانية على تركيا وأذربيجان وتؤكد تضامنها الكامل معهما

المنامة-سانا

أدانت البحرين بشدة الهجمات الإيرانية العدائية التي استهدفت كلاً من تركيا وأذربيجان، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن وزارة الخارجية تأكيدها في بيان اليوم، تضامن المنامة الكامل مع أنقرة وباكو، ودعمها لما تتخذانه من إجراءات لحماية سيادتهما وصون أمنهما وسلامة أراضيهما.

وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة وقف هذه الممارسات العدوانية الاستفزازية وغير المبررة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين.

وتعرّض مطار نخجوان الدولي ومناطق عدّة في أذربيجان، في وقت سابق اليوم الخميس، لهجوم إيراني بطائرات مسيّرة أسفر عن إصابات وأضرار مادية.

كما أسقطت منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط، صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء.