16 دولة عربية وإسلامية تدين فتح ما يسمى “إقليم أرض الصومال” سفارة في القدس المحتلة

الدوحة-سانا‏

أدانت 16 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك، خطوة فتح ما يسمى “إقليم ‏أرض الصومال” سفارة لدى سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، ‏معتبرةً أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، واعتداء على الوضع القانوني ‏والتاريخي للمدينة.‏

وضمّ البيان وزراء خارجية كل من: قطر ومصر والسعودية والأردن وتركيا ‏وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عُمان والسودان ‏واليمن ولبنان وموريتانيا والجزائر‎.‎

وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، اليوم الأحد، بأن الوزراء أكدوا رفضهم ‏القاطع لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس ‏المحتلة، أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي ‏وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.‏

وجدّد الوزراء التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ‌‏1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعدّ ‏باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.‏

كما شددوا على دعمهم الكامل لوحدة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها، ‏ورفضهم أي إجراءات أحادية تمس وحدتها الترابية أو تنتقص من سيادتها ‏الوطنية.‏

وكانت الصومال قد أدانت، الأربعاء الماضي، بأشد العبارات إقدام شمالها ‏الغربي على افتتاح ما وصفته بـ”سفارة في القدس”، مؤكدة أن الخطوة ‌‏”مرفوضة وباطلة قانونياً من جميع الوجوه، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، ‏وتمثل استفزازاً مرفوضاً للعالمين العربي والإسلامي”.‏

وكان ما يسمى “إقليم أرض الصومال” الانفصالي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، ‏عزمه فتح سفارة في القدس بعد أن أصبحت “إسرائيل” أول دولة تعترف ‏رسمياً بالجمهورية المعلنة من جانبه.‏