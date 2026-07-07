قطر تدين المخططات الإرهابية التي أُحبطت في المغرب

الدوحة-سانا
أدانت دولة قطر اليوم الإثنين المخططات الإرهابية التي تم إحباطها مؤخراً في المغرب، مجددة موقفها الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن وزارة الخارجية القطرية تأكيدها في بيان، تضامن قطر التام ووقوفها إلى جانب المغرب، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.
وشدد البيان على موقف الدوحة المبدئي المتمثل في رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.
وأعلن المغرب، بوقت سابق اليوم، عن إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة كانت في مراحل متقدمة من التحضير، تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.