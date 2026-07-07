قطر تدين المخططات الإرهابية التي أُحبطت في المغرب

الخارجية القطرية قطر تدين المخططات الإرهابية التي أُحبطت في المغرب

الدوحة-سانا‏

أدانت دولة قطر اليوم الإثنين المخططات الإرهابية التي تم إحباطها ‏مؤخراً في المغرب، مجددة موقفها الثابت والرافض لجميع أشكال ‏العنف والإرهاب‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن وزارة الخارجية القطرية ‏تأكيدها في بيان، تضامن قطر التام ووقوفها إلى جانب المغرب، ‏ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها ‏وضمان سلامة مواطنيها‎.

وشدد البيان على موقف الدوحة المبدئي المتمثل في رفض العنف ‏والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب‎.‎

وأعلن المغرب، بوقت سابق اليوم، عن إحباط مخططات إرهابية ‏بالغة الخطورة كانت في مراحل متقدمة من التحضير، تستهدف ‏المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات‎.‎

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