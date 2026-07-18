بلجيكا تحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بروكسل-سانا

أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأناضول اليوم السبت، أن الحكومة الفيدرالية اتخذت خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، قراراً بحظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما لم تتضح بعد التفاصيل المتعلقة بآلية تطبيق القرار وكيفية تنفيذه على أرض الواقع.



يشار إلى أن أكثر من ثلث أعضاء البرلمان البريطاني المنتمين إلى حزب العمال الحاكم دعوا في 8 حزيران الماضي، إلى وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أعلنت إسبانيا البدء بتطبيق حزمة من القيود على واردات مستوطنات الكيان الإسرائيلي اعتباراً من تشرين الأول الماضي.

وتشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وسط تزايد عمليات الاقتحام والاعتقال والاعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.