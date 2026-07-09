الأردن يرحب ببدء الولايات المتحدة إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

عمان-سانا

رحبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، والذي أُدرج عام 1979.

وقال المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان ‏اليوم الخميس: إن الإعلان يمثّل خطوةً هامةً نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء، وتعزيز خطوات التعافي، وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار.

وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت، في دعم سوريا بإعادة البناء، على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة.

وكان الرئيس أحمد الشرع تلقى أمس الأربعاء رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، حيث سيُجري الكونغرس، وفقاً للقانون، مراجعة ‌‏تستمر 45 يوماً ‌‏لاستكمال هذا القرار ‏وجعله نهائياً.