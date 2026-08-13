جنيف-سانا
أعلنت الأمم المتحدة مقتل 437 مدنياً وإصابة 2610 آخرين في أوكرانيا خلال تموز الماضي، في أعلى حصيلة شهرية للضحايا المدنيين منذ آذار 2022، فيما سجل عدد القتلى أعلى مستوى له منذ أيار من العام نفسه.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان نقلته وكالة فرانس برس اليوم الخميس: إن عدد الضحايا المدنيين ارتفع بنسبة 30 بالمئة مقارنة بحزيران الماضي، وبنسبة 70 بالمئة مقارنة بتموز 2025.
وأشارت البعثة إلى أن ارتفاع أعداد الضحايا جاء في ظل تكثيف روسيا لاستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والقنابل الانزلاقية، موضحةً أن الأسلحة بعيدة المدى كانت السبب الرئيسي للضحايا المدنيين خلال تموز، وأسفرت عن مقتل 183 مدنياً وإصابة 967 آخرين.
وبحسب البعثة، ارتفع عدد الضحايا المدنيين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 12 ألفاً و477 شخصاً، بينهم 1839 قتيلاً و10 آلاف و638 مصاباً، بزيادة 44 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الأمم المتحدة أن الأرقام التي تم التحقق منها قد تكون أقل من الحصيلة الفعلية، نظراً لاستمرار عملية التحقق من المعلومات المتعلقة بالضحايا.
وتشهد الحرب الروسية-الأوكرانية تصعيداً متواصلاً، مع استمرار الهجمات المتبادلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي تطال مناطق مختلفة من البلدين.
الأمم المتحدة: مقتل 437 مدنياً في أوكرانيا خلال تموز
جنيف-سانا