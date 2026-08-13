الأمم المتحدة: مقتل 437 مدنياً في أوكرانيا خلال تموز

جنيف-سانا‏



أعلنت الأمم المتحدة مقتل 437 مدنياً وإصابة 2610 آخرين في أوكرانيا خلال ‏تموز الماضي، في أعلى حصيلة شهرية للضحايا المدنيين منذ آذار 2022، فيما ‏سجل عدد القتلى أعلى مستوى له منذ أيار من العام نفسه.‏



وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان نقلته وكالة ‏فرانس برس اليوم الخميس: إن عدد الضحايا المدنيين ارتفع بنسبة 30 بالمئة ‏مقارنة بحزيران الماضي، وبنسبة 70 بالمئة مقارنة بتموز 2025.‏



وأشارت البعثة إلى أن ارتفاع أعداد الضحايا جاء في ظل تكثيف روسيا لاستخدام الصواريخ ‏والطائرات المسيّرة والقنابل الانزلاقية، موضحةً أن الأسلحة بعيدة المدى كانت السبب ‏الرئيسي للضحايا المدنيين خلال تموز، وأسفرت عن مقتل 183 مدنياً وإصابة 967 ‏آخرين.‏



وبحسب البعثة، ارتفع عدد الضحايا المدنيين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ‏الجاري إلى 12 ألفاً و477 شخصاً، بينهم 1839 قتيلاً و10 آلاف و638 مصاباً، ‏بزيادة 44 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.‏



وأوضحت الأمم المتحدة أن الأرقام التي تم التحقق منها قد تكون أقل من الحصيلة ‏الفعلية، نظراً لاستمرار عملية التحقق من المعلومات المتعلقة بالضحايا.‏



وتشهد الحرب الروسية-الأوكرانية تصعيداً متواصلاً، مع استمرار الهجمات المتبادلة ‏بالصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي تطال مناطق مختلفة من البلدين.‏

