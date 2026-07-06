غورغون يعرب عن أمله بنتائج مثمرة في قمة الناتو المرتقبة بأنقرة

أنقرة-سانا

أعرب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون عن أمله بأن تسفر قمة الناتو المرتقبة يوم غد الثلاثاء في أنقرة ‏عن نتائج مثمرة، واصفاً القمة بالتاريخية.



ونقلت وكالة الأناضول عن غورغون قوله على منصة إكس عقب استقباله أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته: “قمة تاريخية تنتظرنا، ونعتقد أنها ستسفر عن نتائج مثمرة”.



وأضاف: إن “الهيئة كانت تنسق منتدى الصناعات الدفاعية مع روته وفريقه”.



وتستضيف تركيا قمة الناتو الـ 36 يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاماً على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.