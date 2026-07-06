الأمم المتحدة تطلق أول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

نيويورك-سانا‏

أطلقت الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الإثنين، أوّل حوار عالمي من نوعه حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجمع بين ‏الحكومات وشركات التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمع التقني‎.‎

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن أمينها العام أنطونيو غوتيريش قوله: إنّ الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة هائلة، ‏متسائلاً: هل سنقوم بحوكمته معاً، أم سنسمح له بأن يحكمنا؟ ‏

وأضاف غوتيريش: للمرة الأولى، يمنح حوار الذكاء الاصطناعي كل دولة مقعداً على طاولة النقاش، وعلينا الآن تحويل ‏المشاركة العالمية إلى عمل عالمي، لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً وعدلاً وإتاحة وأخلاقية‌‏.‏

من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك أن الحوار لا يقتصر على مجرد تنظيم التكنولوجيا، بل يتعلق أيضاً بـ ‏تحديد رؤية مشتركة يسير فيها التقدم التكنولوجي جنباً إلى جنب مع الكرامة الإنسانية والإنصاف والتنمية المستدامة.‏

وشددت على أن الذكاء الاصطناعي‏ يمتلك القدرة على تسريع التقدم نحو تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة تقريباً، في ‏حال تمت حوكمته بشكل مسؤول وجماعي، ‏إذ يوفر أدوات جديدة وقوية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبحث ‏العلمي والاستعداد للكوارث والزراعة‎.‎

وتهدف الجلسة الافتتاحية للحوار إلى ضمان أن تعكس أطر الحوكمة أولويات جميع الدول، وليس فقط الدول الأكثر تقدماً من ‏الناحية التكنولوجية، وأن يتم تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي بين الجميع، وستتناول المناقشات الفرص والآثار المترتبة على ‏هذه التكنولوجيا، وضمان وجود رقابة بشرية فعالة وقوية على أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع القانون الدولي، ‏لضمان السلامة والأمن‎.‎

وتشكلت أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي الحالية في الغالب من قبل الدول التي تمتلك قطاعات متطورة في هذا المجال، في ‏حين كان للدول الأكثر عرضة لتبعاتها أقل قدر من التأثير في تصميم تلك الأطر‎.‎