عشر سفن مرتبطة باليابان تغادر مضيق هرمز اليوم بعد أشهر من التعطل

لندن-سانا
أظهرت بيانات الشحن على منصة مجموعة بورصة لندن خروج أسطول مكوّن من عشر سفن مرتبطة باليابان من مضيق هرمز اليوم الإثنين، في حين غادرت ناقلة عملاقة تحمل خاماً سعودياً متجهة إلى كوريا الجنوبية السبت الماضي، بعد تعطل حركة هذه السفن في الخليج لأشهر جراء الحرب وإغلاق إيران للمضيق.
ونقلت وكالة رويترز عن المنصة قولها: إن السفن التي غادرت اليوم تشمل ست ناقلات نفط خام عملاقة، محملة بما مجموعه 12 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط، إضافة إلى ناقلتين للمواد الكيميائية، وسفينة لشحن المركبات، وأخرى للحاويات.
وبحسب البيانات، تحمل الناقلات نفطاً خاماً من السعودية والإمارات وقطر، وجرى تحميلها خلال الفترة الممتدة من أواخر شباط إلى أوائل آذار الماضيين.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة التكرير الكورية الجنوبية “إس-أويل” اليوم أن ناقلة الخام العملاقة “لونغ ويند”، التي تحمل نفطاً لمصفاتها، خرجت من المضيق يوم السبت الماضي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن الناقلة، المحملة بمليوني برميل من الخام السعودي منذ أوائل آذار الماضي، من المتوقع أن تصل إلى أونسان بكوريا الجنوبية في الـ26 من تموز الجاري.
وكان ما لا يقل عن 35 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية، عبرت في الثاني من الشهر الجاري مضيق هرمز، بالتزامن مع ختام المحادثات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية الدوحة.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في الأول من الشهر الحالي أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مشيرة إلى إحراز تقدم إيجابي في مجريات المحادثات.