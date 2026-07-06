عشر سفن مرتبطة باليابان تغادر مضيق هرمز اليوم بعد أشهر من التعطل

لندن-سانا‏

أظهرت بيانات الشحن على منصة مجموعة بورصة لندن خروج أسطول مكوّن من عشر سفن مرتبطة باليابان من مضيق ‏هرمز اليوم الإثنين، في حين غادرت ناقلة عملاقة تحمل خاماً سعودياً متجهة إلى كوريا الجنوبية السبت الماضي، بعد تعطل ‏حركة هذه السفن في الخليج لأشهر جراء الحرب وإغلاق إيران للمضيق.‏

ونقلت وكالة رويترز عن المنصة قولها: إن السفن التي غادرت اليوم تشمل ست ناقلات نفط خام عملاقة، محملة بما ‏مجموعه 12 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط، إضافة إلى ناقلتين للمواد الكيميائية، وسفينة لشحن ‏المركبات، وأخرى للحاويات.‏

وبحسب البيانات، تحمل الناقلات نفطاً خاماً من السعودية والإمارات وقطر، وجرى تحميلها خلال الفترة الممتدة من أواخر ‏شباط إلى أوائل آذار الماضيين.‏

وفي سياق متصل، أعلنت شركة التكرير الكورية الجنوبية “إس-أويل” اليوم أن ناقلة الخام العملاقة “لونغ ويند”، التي تحمل ‏نفطاً لمصفاتها، خرجت من المضيق يوم السبت الماضي.‏

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن الناقلة، المحملة بمليوني برميل من الخام السعودي منذ أوائل آذار الماضي، من ‏المتوقع أن تصل إلى أونسان بكوريا الجنوبية في الـ26 من تموز الجاري.‏

وكان ما لا يقل عن 35 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية، عبرت في الثاني من الشهر الجاري مضيق ‏هرمز، بالتزامن مع ختام المحادثات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية الدوحة.‏

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وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في الأول من الشهر الحالي أن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة ‏اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مشيرة إلى إحراز تقدم إيجابي في مجريات المحادثات.‏