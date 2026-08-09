الجيش النيجيري يحرر 33 شخصاً اختطفهم مسلحون شمال غربي البلاد

أبوجا-سانا



حررت القوات النيجيرية اليوم الأحد 33 شخصاً اختطفهم مسلحون في ولاية زمفارا شمال غربي البلاد ضمن عملية عسكرية نفذتها عقب تعرض مجموعة للاختطاف أثناء مرورها في منطقة تسافي.



ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن المتحدث باسم الجيش النيجيري عليو دانجا قوله في بيان: إن القوات الحكومية أطلقت عملية عسكرية بعد اختطاف مجموعة من الأشخاص أمس السبت، واشتبكت مع المسلحين وأجبرتهم على التخلي عن المختطفين والفرار إلى مناطق الغابات المجاورة.



وتأتي العملية بعد أيام من إعلان السلطات النيجيرية تحرير أكثر من 300 شخص كانوا محتجزين لدى مسلحين في مناطق شمال البلاد، في واحدة من أكبر عمليات إنقاذ المختطفين التي تنفذها قوات الأمن خلال يوم واحد، ما يعكس تكثيف العمليات العسكرية لمواجهة الجماعات المسلحة وعصابات الاختطاف.



وتشهد ولاية زمفارا، الواقعة في شمال غرب نيجيريا، تصاعداً في أعمال القتل والاختطاف، حيث قتل ما لا يقل عن 32 شخصاً في هجمات متفرقة بالولاية خلال شهر حزيران الماضي، وفق معطيات نقلتها وكالة أسوشيتد برس.



وتواجه نيجيريا منذ سنوات تحديات أمنية متصاعدة جراء نشاط الجماعات المسلحة وعصابات الاختطاف، ولا سيما في مناطق الشمال الغربي والوسطى، بالتوازي مع استمرار تمرد الجماعات المسلحة في شمال شرق البلاد، الأمر الذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ملايين آخرين.