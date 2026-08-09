الجيش النيجيري يحرر 33 شخصاً اختطفهم مسلحون شمال غربي البلاد

6fa18855 0400 463f 8046 19ee459fdf98 الجيش النيجيري يحرر 33 شخصاً اختطفهم مسلحون شمال غربي البلاد

 أبوجا-سانا
 
حررت القوات النيجيرية اليوم الأحد 33 شخصاً اختطفهم مسلحون في ولاية زمفارا شمال غربي البلاد ضمن عملية عسكرية نفذتها عقب تعرض مجموعة للاختطاف أثناء مرورها في منطقة تسافي.
 
ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن المتحدث باسم الجيش النيجيري عليو دانجا قوله في بيان: إن القوات الحكومية أطلقت عملية عسكرية بعد اختطاف مجموعة من الأشخاص أمس السبت، واشتبكت مع المسلحين وأجبرتهم على التخلي عن المختطفين والفرار إلى مناطق الغابات المجاورة.
 
وتأتي العملية بعد أيام من إعلان السلطات النيجيرية تحرير أكثر من 300 شخص كانوا محتجزين لدى مسلحين في مناطق شمال البلاد، في واحدة من أكبر عمليات إنقاذ المختطفين التي تنفذها قوات الأمن خلال يوم واحد، ما يعكس تكثيف العمليات العسكرية لمواجهة الجماعات المسلحة وعصابات الاختطاف.
 
وتشهد ولاية زمفارا، الواقعة في شمال غرب نيجيريا، تصاعداً في أعمال القتل والاختطاف، حيث قتل ما لا يقل عن 32 شخصاً في هجمات متفرقة بالولاية خلال شهر حزيران الماضي، وفق معطيات نقلتها وكالة أسوشيتد برس.
 
وتواجه نيجيريا منذ سنوات تحديات أمنية متصاعدة جراء نشاط الجماعات المسلحة وعصابات الاختطاف، ولا سيما في مناطق الشمال الغربي والوسطى، بالتوازي مع استمرار تمرد الجماعات المسلحة في شمال شرق البلاد، الأمر الذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ملايين آخرين.

مدير عام الصحة في غزة: جثامين الفلسطينيين المستلمة أمس غير واضحة الملامح بسبب التعذيب
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار هولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
مقتل طفل فلسطيني في قصف طائرات الاحتلال في قطاع غزة
مانيلا تتهم بكين بالاعتداء على أحد بحارتها في بحر الصين الجنوبي
الداخلية البحرينية تعلن تفكيك تنظيم مرتبط بـ”الحرس الثوري” الإيراني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك