اليونيسف: مئة ألف شخص فروا من جنوب السودان إلى إثيوبيا

نيويورك-سانا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” اليوم الثلاثاء، أن نحو مئة ألف شخص فروا من جنوب السودان عبر الحدود إلى إثيوبيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن اليونيسف قولها في بيان: إن “أمراً أصدره جيش جنوب السودان في وقت سابق بإخلاء بلدة أكوبو الخاضعة لسيطرة المعارضة، ما دفع نحو مئة ألف شخص إلى الفرار عبر الحدود إلى إثيوبيا”.

ووفقاً للمنظمة، فإن “أوضاع الأطفال في ولاية جونقلي، حيث يتصاعد العنف والنزاع، متدهورة”، لافتةً إلى أن “معدلات سوء التغذية بين الأطفال النازحين مرتفعة بشكل يثير القلق”.

وتستضيف مدينة أكوبو بالقرب من الحدود الأثيوبية حالياً ما يقدر بنحو 270 ألف شخص، بمن فيهم الفئات الضعيفة، والنازحون والمجتمعات المضيفة التي تعتمد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة حذرت في الـ 25 من الشهر الماضي من أن النقص الحاد في التمويل يعرض حياة أكثر من 1.9 مليون نازح في دولة جنوب السودان للخطر، حيث تستمر الاحتياجات الإنسانية في تجاوز الموارد المتاحة.