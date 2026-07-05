قطر والهند تؤكدان أهمية الحوار لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

قطر قطر والهند تؤكدان أهمية الحوار لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

الدوحة-سانا

أكدت دولة قطر وجمهورية الهند اليوم الأحد، أهمية تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، الذي يزور الدوحة حالياً، وفق ما ذكرت وكالة قنا القطرية.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية، ولا سيما في المجال الاقتصادي، كما ناقشا المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتواصل دولة قطر التأكيد على دعمها الحلول السلمية، من خلال الوساطة والحوار والدبلوماسية الوقائية، بما يسهم في خفض التوترات وصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

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