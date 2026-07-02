وزيرا الخارجية السعودي والباكستاني يبحثان هاتفياً مستجدات المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الجولة الأخيرة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، معربين عن ارتياحهما للتقدم الإيجابي الذي تحقق خلالها، وأملهما في أن تفضي المباحثات إلى حل سلمي وشامل للصراع في المنطقة.

وأعلنت باكستان وقطر في وقت سابق اليوم، إحراز “تقدم إيجابي” في المحادثات الأمريكية الإيرانية التي ‏استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار جهود الوساطة بين الجانبين.‏