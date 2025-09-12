الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي وتبلغه إدانتها للاعتداء السافر على قطر

أبو ظبي-سانا

استدعت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي ريم بنت إبراهيم الهاشمي نائب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات دايفيد احد هورساندي، وأبلغته إدانة واستنكار الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر، والتصريحات العدوانية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضدها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الهاشمي أكدت أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر، واعتداءً خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشددت الهاشمي على أن أمن واستقرار قطر جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأنّ أيّ اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك، مشيرة إلى أن استمرار النهج العدواني والاستفزازي يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويكرس واقعاً لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.

وكانت إسرائيل قصفت في التاسع من الشهر الجاري مقرات سكنية لحركة حماس في الدوحة ما أسفر عن ارتقاء 5 فلسطينيين وأحد أفراد الأمن الداخلي القطري.

وهدد نتنياهو بالاعتداء على الأراضي القطرية مجدداً، وطالب الدوحة بطرد قادة حركة “حماس”.