عدد الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية يرتفع إلى 1406 حالات

كينشاسا-سانا

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أنّ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 1406 حالات.

ونقلت وكالة رويترز عن الحكومة قولها في أحدث بياناتها المتعلقة بانتشار المرض: تم حتى الآن تسجيل 1406 إصابات بالفيروس بينها 438 وفاة، مضيفة: إن الحالات سُجّلت في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالي وكيفو الجنوبي الواقعة شرق البلاد.

وكانت الحكومة أعلنت الثلاثاء الماضي ‌أن ‌عدد حالات ‌الإصابة ⁠المؤكدة بفيروس إيبولا وصل ⁠إلى ‌1333، ‌منها 399 حالة ‌وفاة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن تفشي الفيروس في أفريقيا قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تصل إلى نحو 3.6 مليارات دولار، إضافةً إلى فقدان مئات الآلاف من فرص العمل، ما قد يفاقم التحديات التنموية في القارة.