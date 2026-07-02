مقتل 15 شخصاً في هجوم مسلحين على قرية وسط نيجيريا

أبوجا -سانا

قُتل 15 شخصاً على الأقل في هجوم مسلّح، اليوم الأربعاء، في ولاية بينيو وسط نيجيريا.



ونقلت وكالة فرانس برس عن تقرير أمني مُعدّ للأمم المتحدة قوله: إن أشخاصاً يشتبه بأنهم رعاة مسلحون هاجموا قرية ساي في منطقة مبارجي قرابة الثانية فجراً، وقتلوا أكثر من 15 من السكان، وأوقعوا عدداً من الجرحى، من بينهم أطفال ونساء.



وأضاف التقرير الأمني: إن الهجوم ربما جاء انتقاماً لمقتل زعيم اتحاد محلي للرعاة في ولاية بينيو في الـ 26 من حزيران الماضي، ومقتل شخص آخر في منطقة أوتوكبو.



وتشهد ولاية بينيو الواقعة في منطقة الحزام الأوسط وسط نيجيريا، أعمال عنف على خلفية نزاعات على الأراضي بين مزارعين ومربي ماشية، إضافة إلى عمليات خطف مقابل فدية تنفّذها عصابات من قطّاع الطرق.

قُتل 15 شخصاً على الأقل في هجوم مسلّح، اليوم الأربعاء، في ولاية بينيو وسط نيجيريا.



ونقلت وكالة فرانس برس عن تقرير أمني مُعدّ للأمم المتحدة قوله: إن أشخاصاً يشتبه بأنهم رعاة مسلحون هاجموا قرية ساي في منطقة مبارجي قرابة الثانية فجراً، وقتلوا أكثر من 15 من السكان، وأوقعوا عدداً من الجرحى، من بينهم أطفال ونساء.



وأضاف التقرير الأمني: إن الهجوم ربما جاء انتقاماً لمقتل زعيم اتحاد محلي للرعاة في ولاية بينيو في الـ 26 من حزيران الماضي، ومقتل شخص آخر في منطقة أوتوكبو.



وتشهد ولاية بينيو الواقعة في منطقة الحزام الأوسط وسط نيجيريا، أعمال عنف على خلفية نزاعات على الأراضي بين مزارعين ومربي ماشية، إضافة إلى عمليات خطف مقابل فدية تنفّذها عصابات من قطّاع الطرق.