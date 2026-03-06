الدفاع البحرينية: تدمير 78 صاروخاً و143 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الجمعة، أنّ منظومات الدفاع الجوي تمكّنت من تدمير 78 صاروخاً و143 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المملكة.

ودعت القيادة، وفق ما نقلت الوكالة البحرينية، المواطنين إلى البقاء في المنازل، وتجنّب الخروج إلا للضرورة، والابتعاد عن المواقع المتضررة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية.

وأكدت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لافتة الى أن الاعتداءات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وأعلنت الداخلية البحرينية في وقت سابق اليوم عن اعتداء إيراني جديد استهدف فندقين ومبنى سكنياً في العاصمة المنامة.

وتواصل إيران شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة من بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي بدأت يوم السبت الماضي.

