ترامب مشيداً باجتماعات الدوحة بين واشنطن وطهران: تسير على نحو جيد

واشنطن-سانا
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً أنها اجتماعات جيدة للغاية.
ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله للصحفيين من قاعدة أندروز المشتركة “Joint Base Andrews” التابعة للقوات الجوية في ولاية ماريلاند اليوم الأربعاء، إن “المفاوضين الأمريكيين عقدوا اجتماعات جيدة للغاية بشأن نزع السلاح النووي الإيراني”، مؤكداً أن “الأمور تسير على ما يرام”.
وانطلقت محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة بوساطة قطرية وباكستانية بين مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران، بهدف إنهاء الحرب، وذلك على أساس الاتفاق الإطاري لمذكرة التفاهم التي وقع عليها الطرفان قبل أيام.