ترامب مشيداً باجتماعات الدوحة بين واشنطن وطهران: تسير على نحو جيد

واشنطن-سانا‏

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران في ‏العاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً أنها اجتماعات جيدة للغاية.‏

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله للصحفيين من قاعدة ‏أندروز المشتركة “‏Joint Base Andrews‏” التابعة للقوات الجوية في ولاية ماريلاند ‏اليوم الأربعاء، إن “المفاوضين الأمريكيين عقدوا اجتماعات جيدة للغاية بشأن نزع السلاح ‏النووي الإيراني”، مؤكداً أن “الأمور تسير على ما يرام”.‏

وانطلقت محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة بوساطة قطرية وباكستانية بين مسؤولين ‏من الولايات المتحدة وإيران، بهدف إنهاء الحرب، وذلك على أساس الاتفاق الإطاري ‏لمذكرة التفاهم التي وقع عليها الطرفان قبل أيام.‏