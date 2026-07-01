وزير الخارجية الإيطالي: الوحدة الأوروبية والأطلسية في صميم عملنا

روما-سانا

أكّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن تعزيز الوحدة الأوروبية والأطلسية يمثل أولوية في السياسة الخارجية لإيطاليا، مشدداً على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحاجة متبادلة إلى التعاون والتنسيق.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن تاياني قوله خلال جلسة أسئلة بمجلس النواب اليوم الأربعاء: “لطالما وضعنا الوحدة الأوروبية والأطلسية في صميم عملنا، انطلاقاً من قناعة راسخة: لا يمكن لأوروبا الاستغناء عن الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى أوروبا أيضاً، إن واشنطن والاتحاد الأوروبي بحاجة لبعضهما البعض”.

وأعرب تاياني عن عزم بلاده على “مواصلة العمل على تحقيق هذا الهدف المهم للدفاع عن المصالح الوطنية”.

من جهة ثانية، أشار تاياني إلى أن بلاده “تسعى إلى لعب دور ريادي في تعزيز ركيزة الدفاع الأوروبية”، لافتاً إلى أن ذلك “يعود إلى موقع إيطاليا الجغرافي وخبرتها الصناعية والتزامها المستمر بالسلام والأمن في المناطق الاستراتيجية”.

وأضاف: “لهذا السبب سنؤكد في قمة أنقرة المرتقبة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” التزامنا بشأن الإنفاق العسكري لحماية حريتنا وأمن مواطنينا”.

يذكر أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعد واحدة من أهم الشراكات الاستراتيجية عالمياً، وتتسم هذه العلاقة بالتعاون الوثيق في مجالات الدفاع والأمن والقيم المشتركة لكن تتخللها أيضاً توترات اقتصادية وتحديات جيوسياسية معقدة.