إصابة 18 شخصاً جراء حوادث سير في سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية ‏

دمشق-سانا
أصيب 18 شخصاً جراء حوادث سير وقعت في عدة مناطق من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، أن فرقه استجابت لـ 14 حادث سير نجم عنها إصابة 18 شخصاً، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
الاستجابة لـ 23 حريقاً
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 23 حريقاً في عموم سوريا شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، واقتصرت أضرارها على الخسائر المادية.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان أصيب يوم أمس الأول الجمعة 16 شخصاً، جراء وقوع حوادث سير وحرائق عدة في مناطق مختلفة من سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.