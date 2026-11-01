إصابة 18 شخصاً جراء حوادث سير في سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية ‏

دمشق-سانا

أصيب 18 شخصاً جراء حوادث سير وقعت في عدة مناطق ‏من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق ‏الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، أن ‏فرقه استجابت لـ 14 حادث سير نجم عنها إصابة 18 ‏شخصاً، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى ‏المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين ‏أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، ‏والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات ‏الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء ‏القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

الاستجابة لـ 23 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 23 حريقاً في عموم ‏سوريا شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار ‏والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها ‏وتأمينها، واقتصرت أضرارها على الخسائر المادية.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، ‏إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل ‏أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وكان أصيب يوم أمس الأول الجمعة 16 شخصاً، جراء وقوع ‏حوادث سير وحرائق عدة في مناطق مختلفة من سوريا ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث.‏