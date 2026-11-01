تركيا تدعو إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ‏عبر الحوار

أنقرة-سانا ‏

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ‏ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر ‏الحوار والدبلوماسية، مشيراً إلى أن التوصل إلى ‏اتفاق يتطلب تقديم روسيا وأوكرانيا تنازلات ‏كبيرة، بما يضع حداً للتداعيات الاقتصادية ‏والسياسية المتفاقمة جراء هذه الحرب.‏

وقال فيدان، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول ‏وقناة تي آر تي على هامش اجتماع وزراء ‏خارجية مجموعة العشرين في مدينة أتلانتا ‏الأمريكية، نشرت اليوم الأحد: إن الحرب ‏المستمرة منذ نحو خمس سنوات ألحقت أضراراً ‏كبيرة بالاقتصاد الأوروبي والعالمي، مؤكداً أهمية ‏إعادة بناء العلاقات بين أوروبا وروسيا على أسس ‏بناءة عقب إحلال السلام.‏

وأشار فيدان إلى أن بلاده تولي أهمية للوساطة ‏وتسعى إلى الإسهام في تسوية النزاعات، لافتاً إلى ‏أن القيود المفروضة على حركة التجارة في البحر ‏الأسود أثرت في وصول الحبوب ومصادر الطاقة ‏الروسية والأوكرانية إلى الأسواق العالمية.‏

وفيما يتعلق بالمواجهة بين الولايات المتحدة ‏وإيران، شدد فيدان على ضرورة إنهاء الخلاف ‏بين الجانبين في أسرع وقت، وإعادة فتح مضيق ‏هرمز أمام حركة التجارة، محذراً من تداعيات ‏تجدد المواجهة العسكرية.‏

وأوضح فيدان أن الدول المشاركة في اجتماعات ‏مجموعة العشرين تتفق عموماً على ضرورة ‏تجنب اندلاع مواجهة جديدة بين واشنطن ‏وطهران، وإتاحة المجال أمام استمرار المسار ‏الدبلوماسي، مؤكداً أن الحوار ينبغي أن يكون الخيار الأساسي ‏لمعالجة الأزمات الإقليمية والدولية.‏

وتأتي تصريحات فيدان في ظل استمرار الحرب ‏الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة ‏والغذاء وسلاسل الإمداد العالمية، بالتزامن مع ‏التوترات المرتبطة بمضيق هرمز جراء الحرب ‏بين أمريكا وإيران، منذ نحو تسعة أشهر والمخاوف ‏من اتساع المواجهة في المنطقة.‏