تركيا تدعو إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية ‏عبر الحوار

أنقرة-سانا
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق يتطلب تقديم روسيا وأوكرانيا تنازلات كبيرة، بما يضع حداً للتداعيات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة جراء هذه الحرب.
وقال فيدان، في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول وقناة تي آر تي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة أتلانتا الأمريكية، نشرت اليوم الأحد: إن الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات ألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد الأوروبي والعالمي، مؤكداً أهمية إعادة بناء العلاقات بين أوروبا وروسيا على أسس بناءة عقب إحلال السلام.
وأشار فيدان إلى أن بلاده تولي أهمية للوساطة وتسعى إلى الإسهام في تسوية النزاعات، لافتاً إلى أن القيود المفروضة على حركة التجارة في البحر الأسود أثرت في وصول الحبوب ومصادر الطاقة الروسية والأوكرانية إلى الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، شدد فيدان على ضرورة إنهاء الخلاف بين الجانبين في أسرع وقت، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة، محذراً من تداعيات تجدد المواجهة العسكرية.
وأوضح فيدان أن الدول المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين تتفق عموماً على ضرورة تجنب اندلاع مواجهة جديدة بين واشنطن وطهران، وإتاحة المجال أمام استمرار المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن الحوار ينبغي أن يكون الخيار الأساسي لمعالجة الأزمات الإقليمية والدولية.
وتأتي تصريحات فيدان في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد العالمية، بالتزامن مع التوترات المرتبطة بمضيق هرمز جراء الحرب بين أمريكا وإيران، منذ نحو تسعة أشهر والمخاوف من اتساع المواجهة في المنطقة.