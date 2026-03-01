إيران تشكّل مجلس قيادة مؤقت بعد مقتل خامنئي

طهران-سانا

أعلنت إيران اليوم الأحد تشكيل مجلس قيادة مؤقت لإدارة شؤون البلاد عقب مقتل المرشد علي خامنئي، جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

ويضم المجلس وفقاً لوسائل إعلام إيرانية الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني، إلى جانب الممثل القانوني عن مجلس صيانة الدستور علي رضا أعرافي.

إلى ذلك أكد بزشكيان أنّ “المجلس باشر مهامه اعتباراً من اليوم استناداً إلى المادة 111 من الدستور”.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل لليوم الثاني، توجيه ضربات لإيران باستخدام ذخائر دقيقة تطلق من الجو والبر والبحر، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين، بينهم خامنئي، وقائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان.

وردت إيران بضربات صاروخية على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل عشرة إسرائيليين، وإصابة أكثر من 100، كما اعتدت على ست دول خليجية والأردن، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين في الإمارات وقطر والكويت.