الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينياً بينهم 5 سيدات وصحفي في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 17 فلسطينياً بينهم خمس سيدات وصحفي، خلال حملة مداهمات واعتداءات شنتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم فلسطينيين اثنين، أحدهما صحفي من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وستة فلسطينيين، بينهم امرأتان في رام الله، وسبعة آخرين بينهم امرأة، بمحافظة الخليل، وامرأتين أخريين في نابلس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني مستهدفاً مختلف فئات المجتمع الفلسطيني في إطار سياسة العقاب الجماعي والانتقام، مضيفاً: إنّ النساء الفلسطينيات يتعرضن بشكل متزايد للاستهداف عبر حملات الاعتقال، بما يشمل الاعتقال كرهائن، والاقتحامات الليلية للمنازل، وأساليب التحقيق القاسية، في مؤشر على تصعيد خطير يُستخدم فيه اعتقال النساء وسيلةً للضغط والعقاب الجماعي، حيث ارتفع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى (99) أسيرة.

كما ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى (42) صحفياً وصحفية، بينهم اثنان رهن الإخفاء القسري، بحسب نادي الأسير.

تضييق الحصار على الفلسطينيين

وفي سياق سياسة سلطات الاحتلال في تشديد الحصار والتضييق على الفلسطينيين، اقتحمت القوات الإسرائيلية الحي الشرقي من مدينة جنين وداهمت عدة منازل وفتشتها، وحولت منزلاً لمركز تحقيق ميداني، احتجزت فيه عدداً من الشبان الفلسطينيين لعدة ساعات وأجرت تحقيقاً ميدانياً معهم.

وداهم جنود الاحتلال عدة منازل في بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس، كما أغلقو ا مداخل بلدة سنجل الواقعة شمال رام الله مستخدمين جرافات عسكرية وسواتر ترابية ما يعني عزل البلدة بشكل كامل.

كما أغلقت القوات مداخل قريتي مراح رباح والمنشية بالبوابات الحديدية، وهي المداخل الوحيدة لقرى ريف جنوب بيت لحم باتجاه مركز المدينة، وحلقة الوصل التي تربط مدينتي الخليل وبيت لحم.

اعتداءات المستوطنين

في غضون ذلك اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوساً استفزازية في باحاته.

وتأتي اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وهجمات مستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة ضمن استراتيجية ممنهجة للاحتلال تهدف للتهجير القسري للفلسطينيين من الضفة، سعياً لإفراغ المدن والقرى من سكانها الأصليين وإحلال التجمعات الاستيطانية مكانهم.