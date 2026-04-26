رئيس الوزراء القطري يشدد على ضرورة فتح الممرات البحرية وعدم استخدامها ورقة ضغط

الدوحة-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ضرورة فتح الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة الدولية، محذراً من مغبّة استخدامها ورقة للضغط أو للمساومة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الوزراء القطري اليوم الأحد مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله استعراض الجهود الرامية لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد آل ثاني على ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يمهد الطريق لمعالجة جذور الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية، وصولاً إلى اتفاقات مستدامة تحول دون تجدد التصعيد.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء القطري إلى التداعيات السلبية لعرقلة الممرات البحرية على دول المنطقة وإمدادات الطاقة والغذاء العالمية، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين.

وكان الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز حذّر أول أمس من تصاعد المخاطر التي تهدد سلامة البحارة وحركة السفن في مضيق هرمز، مؤكداً أن حرية الملاحة مبدأ غير قابل للتفاوض.

يشار إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد دخلت مرحلة أكثر توتراً، مع تراجع فرص استئنافها، وتصاعد مؤشرات الانتقال نحو خيارات أكثر صرامة تعكس فشل هذه الجولة على المدى المنظور بالحد الأدنى.