كوريا الجنوبية تدين استهداف قوة “اليونيفيل” بجنوب لبنان

سيئول-سانا

أدانت كوريا الجنوبية الهجوم الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” جنوب البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان نقلته وكالة “يونهاب” اليوم الإثنين: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم الذي استهدف القوات الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وندين كل الأعمال التي تهدد سلامة اليونيفيل”.

وأضافت: “تُذكر حكومتنا بأن الهجمات على اليونيفيل تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، ونحث على الامتثال الكامل لهذه الالتزامات في جميع الأحوال”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، أمس الأول السبت، مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين، إثر هجوم استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان.

وقال ماكرون: “إن كلّ المؤشرات تفيد بأن المسؤولية عن هذا الهجوم تقع على عاتق حزب الله”، مطالباً السلطات اللبنانية بإيقاف المسؤولين عن الهجوم، والاضطلاع بمسؤولياتها إلى جانب “اليونيفيل”.

يذكر أن “اليونيفيل” تأسست للقيام بمهام حفظ السلام في لبنان، وتضمّ نحو 10 آلاف فرد من نحو 50 دولة، وتشارك كوريا الجنوبية في هذه القوة عبر وحدة “دونغميونغ” منذ عام 2007.