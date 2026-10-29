رويترز: شبكة إيرانية تتجاوز الحصار الأمريكي وتستورد عتاداً عسكرياً في الخفاء

لندن-سانا‏

كشف تحقيق خاص أجرته وكالة رويترز ونشرته اليوم الخميس، أن إيران أنشأت شبكة ‌‏واسعة من الكيانات العسكرية ‏والمالية السرية تضم أكثر من 5000 جهة مرتبطة بوزارة ‌‏الدفاع، استُخدمت لاستيراد معدات ومتفجرات ومكونات ‏للصواريخ وشاحنات ثقيلة ‌‏بقيمة لا تقل عن ملياري دولار منذ كانون الثاني 2025، في تجاوز للعقوبات الغربية ‌‌‏والحصار البحري الأمريكي‎.‎

وأوضح التحقيق أن أسماء هذه الكيانات تبدأ باختصار “ودجا”، الذي يشير إلى وزارة ‏الدفاع الإيرانية، وأنها تشكل منظومة مالية وعسكرية مترابطة أمكن تتبع أنشطتها عبر ‏سجلات مصرفية ووثائق استيراد تعود إلى عام 2016.‏

وترتبط بعض هذه الجهات بالحرس الثوري الإيراني ومؤسسات اقتصادية شبه حكومية ‏تُعرف باسم “البنياد”.‏

شبكة دولية سرية

واستند التحقيق إلى آلاف السجلات المصرفية والحكومية الإيرانية، ووثائق تسجيل ‏الشركات وبيانات الاستيراد، كاشفاً عن شبكة دولية تستخدم شركات واجهة ووسطاء ‏في الخارج لشراء المعدات وإيصالها إلى إيران براً وبحراً وجواً.‏

وبرزت ضمن الشبكة جهة تحمل الرقم “ودجا 346428″، استوردت بين كانون الثاني ‌‏2025 وحزيران 2026 معدات عسكرية ومكونات لوقود الصواريخ ومتفجرات وأجزاء ‏أسلحة وشاحنات ثقيلة يمكن استخدامها منصات إطلاق متحركة للصواريخ.‏

وبحسب البيانات، جرى تصنيف معظم الشحنات على أنها معدات عسكرية وأعفيت ‏من الرسوم الجمركية، فيما أشار خبراء إلى أن العديد من المواد المستوردة تندرج ضمن ‏فئة الاستخدام المزدوج، ما يسمح بتوظيفها في مجالات مدنية وعسكرية على حد ‏سواء.‏

التفاف على العقوبات

وقال مسؤول الخزانة الأمريكية السابق مياد مالكي: إن ما كشفته الوثائق يمثل شريان ‏الحياة العسكري لطهران، موضحاً أن الشبكة تشكل نظام تجارة موازياً للاقتصاد ‏العالمي الرسمي يتيح لإيران شراء المعدات العسكرية باستخدام عائدات النفط والأنشطة ‏المالية الخارجية.‏

وأظهرت بيانات الاستيراد أن نحو 97 بالمئة من العمليات تمت من دون تحويل ‏أموال، حيث اشترى وسطاء إيرانيون في الخارج السلع بأموال مودعة في بنوك أجنبية ‏ثم تولوا شحنها إلى إيران، ما ساعد على تفادي الرقابة المرتبطة بالعقوبات.

وأشار التحقيق إلى أن الوحدات المستفيدة من هذه الشبكة تشمل جهات مسؤولة عن ‏برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، فضلاً عن شركة “صحرا تندر” الخاضعة ‏لعقوبات أمريكية بسبب تصنيع وتوريد طائرات مسيرة.‏

كما أظهرت قواعد البيانات دخول شحنات تضمنت صواعق تفجير ومتفجرات وأجزاء ‏لمحركات طائرات ومكونات لوقود الصواريخ ومركبات إطلاق ثقيلة، وهي مواد قال ‏خبراء إنها تمثل عناصر أساسية في تصنيع وتشغيل الصواريخ والطائرات المسيّرة.‏

إمدادات زمن الحرب

ورغم الضربات التي استهدفت منشآت مرتبطة بالصناعات العسكرية الإيرانية خلال ‏الحرب، استمرت الإمدادات في الوصول من الخارج عبر سفن شحن.‏

ولفت التحقيق إلى استيراد معدات صناعية متقدمة تشمل مخارط تعمل بالتحكم ‏الحاسوبي وأفراناً إلكترونية ومسرعات جسيمات، وهي معدات يمكن استخدامها في ‏إنتاج هياكل الصواريخ والطائرات المسيّرة.‏

وأظهرت السجلات كذلك أن واردات عسكرية بقيمة 27 مليون دولار سُجلت منذ ‏اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية –الإيرانية في نهاية شباط الماضي.‏

ومن خلال تحليل الوثائق، تمكنت رويترز وشركة “240 أناليتكس” من تتبع الشبكة ‏إلى آلاف الحسابات المرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية. ‏

وكشفت السجلات أن عشرات الكيانات احتفظت بودائع أجنبية بلغت 1.2 مليار دولار ‏بنهاية 2024، إضافة إلى أرصدة كبيرة بالعملة المحلية.‏

‏”ودجا” أكبر المستوردين في إيران‏

وأظهرت البيانات أن “ودجا 346428” أصبحت من أكبر المستوردين في إيران، بعدما ‏ارتفعت مشترياتها الخارجية بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة. ‏

ووفقاً لسجلات تجارية، استوردت هذه الجهة وحدها عتاداً ومعدات بقيمة 2.3 مليار ‏دولار بين كانون الثاني عام 2025 وحزيران عام 2026.‏

وشملت الواردات مئات الشاحنات من طراز إيفيكو وآلاف مركبات تويوتا هايلوكس ‏ولاند كروزر التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات المتحالفة معه بعد ‏تعديلها لأغراض عسكرية.‏

كما تضمنت الشحنات مواد كيميائية مرتبطة بإنتاج الوقود الصلب للصواريخ، إضافة ‏إلى شحنات من التيتانيوم والنيتروسليلوز ومعدات صناعية متقدمة. ‏

إيران تعيد بناء ترسانتها رغم العقوبات

وأكد خبراء اطلعت رويترز على آرائهم أن البيانات تعكس قدرة إيران على إعادة بناء ‏وتوسيع ترسانتها من الطائرات المسيّرة والصواريخ رغم العقوبات والقيود المفروضة ‏عليها.

وأوضح التحقيق أيضاً أن هذه الشبكة لا تقتصر على الواردات العسكرية، بل ترتبط ‏بمؤسسات اقتصادية ودعائية وأمنية نافذة داخل إيران، بما يعزز قدرتها على تأمين ‏التمويل واللوجستيات اللازمة لاستمرار برامج التسلح خلال فترة الحرب والضغوط ‏الدولية.‏

وتخضع وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني لعقوبات أمريكية وأوروبية ‏متواصلة منذ سنوات، بسبب برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ومع تشديد القيود على التحويلات المالية والتجارة الدولية، اعتمدت طهران على شبكات ‏من الشركات الواجهة والوسطاء الخارجيين لتأمين المواد والمعدات ذات الاستخدام ‏المزدوج والحفاظ على سلاسل الإمداد المرتبطة ببرامجها العسكرية.‏