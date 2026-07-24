مباحثات قطرية – بريطانية حول مستجدات الوضع بالمنطقة

الدوحة-سانا‏

بحث رئيس مجلس الوزراء – وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ‏ثاني، و‏وزير خارجية بريطانيا إد ميليباند آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود ‏الدبلوماسية المبذولة ‏والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في ‏المنطقة.

وذكرت وكالة “قنا” للأنباء أنّ وزير الخارجية القطري أكد خلال لقائه ميليباند في الدوحة ‏اليوم ‏الجمعة ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه ‏في إطار ‏مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في ‏مضيق هرمز، ‏للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز ‏الاستقرار الإقليمي.‏

وجدّد محمد بن عبد الرحمن دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل ‏التوتر، ‏والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.‏

كما جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين قطر وبريطانيا، وسبل دعمها ‏وتعزيزها‌‏.‏

وكانت قطر وباكستان قدمتا في 21 تموز الجاري مقترحاً مشتركاً إلى الولايات المتحدة ‏وإيران بهدف خفض التصعيد، ‏يتضمن العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل التاسع من ‏تموز الجاري، باعتباره خطوة أولى ‏نحو استئناف المفاوضات، والدعوة إلى وقف إطلاق ‏النار لمدة أسبوعين، وفتح مضيق هرمز ‏بشكل فوري من الجانب الإيراني، مقابل رفع ‏الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على ‏إيران والعقوبات المرتبطة بمبيعات ‏النفط.‏