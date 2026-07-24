مباحثات قطرية – بريطانية حول مستجدات الوضع بالمنطقة

الدوحة-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء – وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية بريطانيا إد ميليباند آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وكالة “قنا” للأنباء أنّ وزير الخارجية القطري أكد خلال لقائه ميليباند في الدوحة اليوم الجمعة ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وجدّد محمد بن عبد الرحمن دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
كما جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين قطر وبريطانيا، وسبل دعمها وتعزيزها.
وكانت قطر وباكستان قدمتا في 21 تموز الجاري مقترحاً مشتركاً إلى الولايات المتحدة وإيران بهدف خفض التصعيد، يتضمن العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل التاسع من تموز الجاري، باعتباره خطوة أولى نحو استئناف المفاوضات، والدعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وفتح مضيق هرمز بشكل فوري من الجانب الإيراني، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران والعقوبات المرتبطة بمبيعات النفط.