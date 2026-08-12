الملاحة في مضيق هرمز عند أدنى مستوى في أسبوع

لندن-سانا

أظهرت بيانات الشحن الصادرة عن شركة” كبلر” اليوم الأربعاء انخفاض عدد السفن التي تم رصدها في مضيق هرمز أمس إلى أدنى مستوى خلال ‌أسبوع، إذ بلغ ثماني سفن، مع تجنب مالكي السفن هذا الممر المائي الحيوي بسبب استمرار الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الشركة قولها: إنّ إجمالي عدد السفن انخفض أمس الثلاثاء، دون متوسط 10 أيام، والذي بلغ حوالي 12 سفينة، ليكون أدنى رقم يومي منذ الخامس آب الجاري، ولم تخرج من المضيق سوى سفينة واحدة، ‌وهي ⁠ناقلة فحم، بينما لا تزال بقية السفن تشق طريقها عبره.

إلى ذلك أظهرت بيانات كبلر أن إجمالي عدد السفن العابرة ⁠لمضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر أمس الثلاثاء، والبالغ 30 سفينة، تجاوز متوسط العشرة أيام، والبالغ 25 سفينة.

وكانت حركة العبور عبر مضيق هرمز تتراوح عادة بين 130 و140 سفينة قبل إغلاق الممر المائي جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية، فيما تواصل الأسواق متابعة تطورات المحادثات المتعلقة بإعادة فتحه.