عون يؤكد تصميم الدولة على بسط سلطتها حتى الحدود الجنوبية

بيروت-سانا



أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الإثنين، تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها حتى الحدود الجنوبية.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن عون بحث خلال اجتماع مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، مؤكداً تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية.



وعبر عون عن شكره لاهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.



ووقع لبنان وإسرائيل، الجمعة الماضية، اتفاقاً إطارياً عقب جولة خامسة من المفاوضات في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وكان عون أكد الثلاثاء الماضي، أن مسار التفاوض يمثل الخيار الأنسب لتحقيق مصالح لبنان الوطنية، مشدداً في الوقت نفسه على التمسك بالسيادة الكاملة، ورفض أي وجود للاحتلال أو الوصاية الخارجية.



يذكر أن عدة جولات من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان جرت في العاصمة الأمريكية، حيث يتمسك لبنان منذ بدء جولات المحادثات بجملة مطالب، أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغّلت فيها خلال الحرب الأخيرة.

