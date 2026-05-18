العراق يعرب عن قلقه من تعرض السعودية لاعتداء بطائرات مسيّرة ويجدد موقفه باحترام سيادة الدول

بغداد-سانا

جددت وزارة الخارجية العراقية موقف العراق الثابت باحترام سيادة الدول وسلامتها، معربةً عن قلقها البالغ بشأن استهداف السعودية بثلاث طائرات مسيّرة.

وأكدت الوزارة في بيان “عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص العراق الدائم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستمرار الموقف الثابت الرافض لتعرض الدول الشقيقة لأي استهداف”.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات التحقيق اللازم لمعرفة ملابسات الحادث، داعيةً الجهات المعنية في السعودية إلى التعاون وتبادل المعلومات، بما يسهم في الوصول إلى معطيات دقيقة تعزز الأمن والاستقرار في البلدين.

وشددت على “موقف العراق الثابت في احترام أمن وسلامة وسيادة الدول الشقيقة، ورفضها لأي أعمال من شأنها المساس باستقرارها أو تهديد أمنها الوطني، وتسيء إلى العلاقات الأخوية معها”، مؤكدةً “حرصها على استمرار التنسيق والتشاور مع السعودية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس الأحد اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة، بعد خرقها المجال الجوي للمملكة، قادمة من الأجواء العراقية، مشيرةً إلى أنه ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء تستهدفها.