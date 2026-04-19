انتخابات تشريعية في بلغاريا وسط توقعات بفوز حزب الرئيس السابق

AFP

صوفيا-سانا

توجه الناخبون البلغاريون اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وسط توقعات بفوز حزب “بلغاريا التقدمية”، الذي يتزعمه الرئيس السابق رومين راديف.

وذكرت رويترز أن استطلاعات الرأي أظهرت تقدم حزب “بلغاريا التقدمية” في الانتخابات المبكرة الثامنة في البلاد، خلال خمس سنوات.

وتعهَّد راديف بإنهاء دوامة الحكومات الضعيفة التي لا تستمر فترات طويلة والقضاء على الفساد المستشري في البلاد.

وكان راديف فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2016، وتنحى من منصبه في كانون الثاني الماضي للترشح لمنصب رئيس الوزراء الأكثر نفوذاً.

لازاريني: وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو بالاسم فقط
4 قتلى و7 مصابين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
العراق يجدد تمديد إغلاق أجوائه لمدة 72 ساعة
مصرع 8 متزلجين وفقدان تاسع إثر انهيار ثلجي في كاليفورنيا
رئيس المجلس العسكري في غينيا يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية المقبلة
