برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة أمن غذائي في لبنان

جنيف-سانا

حذّر برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة، من أن لبنان يواجه أزمة أمن غذائي وسط تعطل إمدادات السلع، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، ومارافقها من عدوان إسرائيلي متواصل حتى الآن على البلاد.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في لبنان أليسون أومان لـ رويترز قولها:”إن لبنان يواجه أزمة حادة على مستويين، إذ انهارت بعض الأسواق تماماً -وخاصة في الجنوب، حيث لم تعد أكثر من 80 بالمئة من الأسواق تعمل- في حين تتعرض الأسواق في ⁠بيروت لضغوط متزايدة”، مشيرةً إلى أن الكثير من التجار أفادوا بأن مخزونهم من المواد الغذائية الأساسية لن يكفي لأكثر من أسبوع واحد.

وتابعت أومان: “إن ما نشهده في لبنان لم يعد يقتصر على مجرد أزمة نزوح، بل تحول بسرعة إلى أزمة أمن غذائي”، موضحةً أن ارتفاع أسعار الغذاء المطرد تسبب في تفاقم عدم القدرة على شرائه مع تزايد الطلب ‌عليه ⁠بين الأسر النازحة.

وتفاقمت صعوبة إيصال المساعدات ⁠الغذائية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في الجنوب، في ظل الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي يتعرض لها منذ الثاني ⁠من آذار الماضي، والتي شهدت تصعيداً كبيراً خلال اليومين الماضيين بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.