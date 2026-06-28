وزير الأمن الداخلي الأمريكي يدعو مهاجري الحماية المؤقتة إلى تسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد

واشنطن-سانا
طالب وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولين، اليوم الأحد، المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة، والمتمتعين بوضع الحماية المؤقتة، بالسعي للحصول على الإقامة الدائمة أو مغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم.
ونقلت وكالة رويترز عن مولين قوله: “يجب على المهاجرين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة التقدم للحصول على الإقامة الدائمة، أي البطاقة الخضراء، أو الاستعداد للعودة إلى بلدانهم”، مضيفاً: “إما أن تحاولوا ملء الاستمارات والبقاء في البلاد بموجب إقامة دائمة، أو سنساعدكم في العودة إلى أوطانكم”.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان البيت الأبيض، أمس الأول، أن الولايات المتحدة تتجه نحو الإغلاق النهائي لملف قبول طالبي اللجوء، في خطوة تهدف إلى وقف استقبال الأجانب الساعين للحصول على الحماية داخل الأراضي الأمريكية.
وكان حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية الخميس الماضي أثار جدلاً واسعاً، بعدما منح إدارة الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) المخصص للاجئين.
ورغم أن برنامج الحماية المؤقتة لا يمنح المستفيدين منه حق الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية الأمريكية، فإنه يوفر لهم مجموعة من الامتيازات الأساسية، أبرزها الحماية من الترحيل أو الاحتجاز بسبب الوضع القانوني للهجرة، إضافة إلى إمكانية الحصول على تصريح عمل رسمي يتيح لهم العمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة.