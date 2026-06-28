وزير الأمن الداخلي الأمريكي يدعو مهاجري الحماية المؤقتة إلى تسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد

واشنطن-سانا‏

طالب وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولين، اليوم الأحد، المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة، والمتمتعين ‏بوضع الحماية المؤقتة، بالسعي للحصول على الإقامة الدائمة أو مغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم.‏

ونقلت وكالة رويترز عن مولين قوله: “يجب على المهاجرين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة ‏التقدم للحصول على الإقامة الدائمة، أي البطاقة الخضراء، أو الاستعداد للعودة إلى بلدانهم”، مضيفاً: “إما أن تحاولوا ملء ‏الاستمارات والبقاء في البلاد بموجب إقامة دائمة، أو سنساعدكم في العودة إلى أوطانكم”.‏

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان البيت الأبيض، أمس الأول، أن الولايات المتحدة تتجه نحو الإغلاق النهائي لملف قبول ‏طالبي اللجوء، في خطوة تهدف إلى وقف استقبال الأجانب الساعين للحصول على الحماية داخل الأراضي الأمريكية.‏

وكان حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية الخميس الماضي أثار جدلاً واسعاً، بعدما منح إدارة الرئيس دونالد ترامب ‏صلاحيات واسعة لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (‏TPS‏) المخصص للاجئين.‏

ورغم أن برنامج الحماية المؤقتة لا يمنح المستفيدين منه حق الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية الأمريكية، فإنه يوفر ‏لهم مجموعة من الامتيازات الأساسية، أبرزها الحماية من الترحيل أو الاحتجاز بسبب الوضع القانوني للهجرة، إضافة إلى ‏إمكانية الحصول على تصريح عمل رسمي يتيح لهم العمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة.‏