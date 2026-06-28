إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت

عواصم-سانا‏

تواصلت الإدانات العربية، اليوم الأحد، للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ ‏والطائرات المسيّرة، وسط تأكيد أن هذه الاعتداءات تقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار ‏في المنطقة.‏

البرلمان العربي‎ ‎

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، وفق موقع البرلمان، أن هذه الممارسات المرفوضة تمثل تصعيداً غير ‏مقبول، ومساساً بأمن الدول العربية واستقرارها، مشدداً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول، ‏وتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد.‏

وشدد اليماحي على رفض البرلمان العربي القاطع لأي اعتداء أو تهديد يستهدف الدول العربية أو يمس سيادتها وسلامة ‏أراضيها، مؤكداً أن أمن دول الخليج العربي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن الحفاظ عليه ‏مسؤولية جماعية تتطلب موقفاً عربياً موحداً في مواجهة أي تهديدات.‏

التعاون الخليجي

بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاعتداءات تشكل تهديداً مباشراً لأمن ‏البحرين والكويت واستقرارهما وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق ‏الأمم المتحدة، في ظل الجهود الدولية والإقليمية الساعية إلى ترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.‏

وجدد البديوي، في بيان على موقع المجلس، ‏دعم مجلس التعاون لكل الإجراءات التي تتخذها البحرين والكويت لتعزيز أمنهما، وصون سيادتهما، وحماية ‏شعبيهما والمقيمين على أراضيهما.‏

الجامعة العربية

كما شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان،‏ على ضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية التي تستهدف ‏دول الخليج العربي، محذراً من أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين، وعرقلة الجهود ‏الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة.‏

وحمّل أبو الغيط إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، معتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة، ومؤكداً ‏أن المرحلة الحالية تتطلب ضبط النفس والالتزام بخفض التصعيد، بما يهيئ المناخ الملائم لدعم المسارات السياسية ‏والدبلوماسية.‏

ودعا الأمين العام للجامعة جميع الأطراف المعنية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر، ودعم الجهود الإقليمية ‏والدولية الرامية إلى التهدئة، وصولاً إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.‏

السعودية

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، وقالت في بيان ‏نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى ‏استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وجددت السعودية تضامنها مع الكويت والبحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما.‏

سلطنة عُمان

من جانبها، أكدت سلطنة عمان في بيان لها على موقع “اكس” ‏تضامنها الكامل مع الكويت، داعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية، بما يسهم ‏في احتواء التصعيد، وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين.‏

مصر‎ ‎

إلى ذلك، أكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم، ودعم الجهود الجادة ‏المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات، بما يعزز الأمن ‏والاستقرار الإقليميين.‏

وكانت البحرين والكويت أعلنتا، فجر اليوم، تعرضهما لاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في ظل تصعيد إقليمي ‏متواصل.‏