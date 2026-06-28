إدانات عربية واسعة للاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت

عواصم-سانا
تواصلت الإدانات العربية، اليوم الأحد، للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وسط تأكيد أن هذه الاعتداءات تقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
البرلمان العربي
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، وفق موقع البرلمان، أن هذه الممارسات المرفوضة تمثل تصعيداً غير مقبول، ومساساً بأمن الدول العربية واستقرارها، مشدداً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد.
وشدد اليماحي على رفض البرلمان العربي القاطع لأي اعتداء أو تهديد يستهدف الدول العربية أو يمس سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن أمن دول الخليج العربي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن الحفاظ عليه مسؤولية جماعية تتطلب موقفاً عربياً موحداً في مواجهة أي تهديدات.
التعاون الخليجي
بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاعتداءات تشكل تهديداً مباشراً لأمن البحرين والكويت واستقرارهما وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في ظل الجهود الدولية والإقليمية الساعية إلى ترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.
وجدد البديوي، في بيان على موقع المجلس، دعم مجلس التعاون لكل الإجراءات التي تتخذها البحرين والكويت لتعزيز أمنهما، وصون سيادتهما، وحماية شعبيهما والمقيمين على أراضيهما.
الجامعة العربية
كما شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية التي تستهدف دول الخليج العربي، محذراً من أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين، وعرقلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة.
وحمّل أبو الغيط إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، معتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة، ومؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب ضبط النفس والالتزام بخفض التصعيد، بما يهيئ المناخ الملائم لدعم المسارات السياسية والدبلوماسية.
ودعا الأمين العام للجامعة جميع الأطراف المعنية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، وصولاً إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
السعودية
وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت السعودية تضامنها مع الكويت والبحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما.
سلطنة عُمان
من جانبها، أكدت سلطنة عمان في بيان لها على موقع “اكس” تضامنها الكامل مع الكويت، داعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية، بما يسهم في احتواء التصعيد، وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين.
مصر
إلى ذلك، أكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم، ودعم الجهود الجادة المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وكانت البحرين والكويت أعلنتا، فجر اليوم، تعرضهما لاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في ظل تصعيد إقليمي متواصل.