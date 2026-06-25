ثلاثة قتلى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

QDTVHSUCSP ثلاثة قتلى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان


بيروت-سانا
 
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر بجروح، اليوم الخميس، جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
 
وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق بين زوطر وميفدون بقضاء النبطية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر.
 
وقتل شخصان أمس الأربعاء جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوب لبنان.
 
ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في الجنوب بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل فيها.

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