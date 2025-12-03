سوريا تشارك في الدورة الـ 15 للمنظمة العربية للرقابة المالية والمحاسبة في السعودية

الأحمد: حملة “دير العز” وغيرها تزيد من أواصر المحبة بين مكونات الشعب السوري
وزارة الخارجية توضح أعمال وفدها التقني في ليبيا خلال الـ 72 ساعة الماضية
وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الملعب البلدي للمشاركة في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”.
محافظة إدلب تحتفي بحفظة القرآن الكريم أصداء الفخر في عيون الحاضرين
فرز الأصوات في دائرة منبج بحضور أعضاء اللجان الفرعية والهيئة الناخبة
