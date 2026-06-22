الأسهم الأوروبية تستقر مع ترقب تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية

لندن-سانا

سجلت الأسهم الأوروبية استقراراً شبه تام عند افتتاح جلسة اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين لمخرجات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وما قد تحمله من انعكاسات على حركة الشحن عبر مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار خام برنت تراجعت بنسبة 1.6 بالمئة لتتداول دون مستوى 80 دولاراً للبرميل، عقب تقارير عن اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي، برعاية وساطة قطر وباكستان، رغم إعلان طهران لاحقاً إغلاق الممر المائي.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.05 بالمئة ليصل إلى 635.92 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم التكنولوجيا التي صعدت بنسبة 1.2 بالمئة، بقيادة شركات أشباه الموصلات.

وفي أسواق الشركات، ارتفع سهم “إيزي جيت” بعد عرض استحواذ من شركة استثمار أمريكية، فيما تراجع سهم “بابكوك” عقب إعلان انخفاض أرباحه السنوية، في حين خسر سهم “دانون” بعد إعلان خطة استحواذ جديدة في قطاع الأغذية.

ويأتي هذا الأداء وسط حالة ترقب في الأسواق العالمية لتطورات المشهد الجيوسياسي في المنطقة، ولاسيما المحادثات الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على أسعار الطاقة والتجارة الدولية.