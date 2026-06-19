ولي العهد السعودي يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

الرياض-سانا

رحب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان اليوم الجمعة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، والذي جاء نتيجة جهود الوساطة الباكستانية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، حيث أعرب ولي العهد السعودي عن تطلع المملكة الوصول إلى اتفاق دائم يعرز أمن واستقرار المنطقة.



من جهته، عبر شريف عن تقدير بلاده للدور والمجهود الدبلوماسي الذي بذلته السعودية في دعم ومساندة التوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.



كما استعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا آفاق تطوير التعاون المشترك والارتقاء به في مختلف المجالات.



وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا يوم أمس مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط بالشرق الأوسط، على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد.