الرئيس الصربي يعلن عزمه الاستقالة والدعوة لانتخابات مبكرة

بلغراد-سانا



أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، عزمه الاستقالة من منصبه خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد.



ونقلت وكالة رويترز عن فوتشيتش قوله خلال تجمع لمؤيديه في العاصمة بلغراد: “سأظل رئيساً لبضعة أسابيع فقط، ثم سأستقيل”، مؤكداً أنه سيعمل على مساعدة حزبه “التقدمي الصربي” للفوز في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل عام 2027، دون أن يحدد موعداً دقيقاً لحل البرلمان الحالي”.



ويأتي إعلان فوتشيتش، الذي تنتهي ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة منتصف عام 2027، في أعقاب احتجاجات شهدتها البلاد قادتها حركات طلابية ومعارضة للمطالبة بانتخابات مبكرة، وذلك على خلفية حادثة انهيار مظلة في محطة سكك حديدية بمدينة “نوفي ساد” شمال البلاد عام 2024، والتي أسفرت عن مقتل 16 شخصاً.