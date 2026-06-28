عون وترامب يبحثان هاتفياً التطورات في لبنان وتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري

بيروت-سانا

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، آخر المستجدات السياسية والأمنية على الساحة اللبنانية.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان لها على منصة “إكس” أن ترامب أعرب خلال الاتصال عن تهنئته بتوقيع الاتفاق الإطاري، مؤكداً دعم بلاده للبنان وسعيها لتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ بنوده، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار.

وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن الرئيس الأمريكي شدد على موقف بلاده الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وبسط سلطة الدولة من خلال قواتها المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستسهم في دعم الاقتصاد اللبناني وقوى الأمن الشرعية، لتمكين لبنان من استعادة دوره في محيطه والعالم.

من جهته، أعرب الرئيس عون عن شكره للموقف الأمريكي الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية الدستورية والأمنية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، مؤكداً أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها كاملة في تنفيذ الاتفاق الإطاري.

ودعا الرئيس اللبناني الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لضمان الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها، ومنع أي خروقات للاتفاق، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب، بما يسهل انتشار وحدات الجيش اللبناني على كامل الحدود الدولية.

وكان لبنان وإسرائيل وقعا في العاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقاً إطارياً ‏عقب جولة خامسة من المفاوضات بين الجانبين برعاية أمريكية.‏